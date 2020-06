El lamento del hermano de Fernando Simón: "Desde hace unos días estoy muy preocupado por él"

Marcos Simón, hermano del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha publicado una carta en el Heraldo de Aragón titulada Fernando Simón, mi hermano, mi héroe para elogiar la labor del epidemiólogo.

En la misiva, el hermano del doctor Simón empieza diciendo que no suele prestar atención a los medios de comunicación pero que cuando lo hace aplica “el filtro de la desconfianza”.

“No falla, en pocos minutos oigo hablar a Fernando y me lleno de orgullo. No es solo que él sabe de lo que habla. Es mucho más. Es un asombro al ver su esfuerzo constante por explicar cómo están las cosas, por transmitir información veraz, sin interpretarla, sin utilizarla”, ha señalado.

Marcos Simón ha reparado en la forma en la que su hermano tiene de comunicar y de afrontar las ruedas de prensa diarias en las que lleva inmerso desde marzo, mes en el que empezó la crisis por el coronavirus en España.

“Su respeto por quien le escucha, su esfuerzo por encontrar el equilibrio entre los términos técnicos y las palabras que permitan, a todos, entender lo que está pasando. Es mi convencimiento de que su entrega no está condicionada por intereses espurios ni por la presión que le rodea. Su motivación es su vocación de ayudar”, ha explicado.

Ahora, Marcos Simón ha expresado su preocupación por su hermano y las críticas que está recibiendo por parte de algunos partidos y de algunos medios de comunicación: “Se expone, no hay duda. Y desde hace unos días estoy muy preocupado por él. Porque hay insensatos que no se dan cuenta de lo que atacan cuando atacan a Fernando. No se dan cuenta de que desacreditar a Fernando con información falseada es peligroso. Peligroso para todos”.

Y ha sentenciado: “Es muy peligroso que consigan hacer mella en él. Porque Fernando nos está ayudando a todos y lo seguirá haciendo mientras tenga oportunidad de hacerlo”.