El largo adiós: el Brexit sigue siendo un dolor de cabeza un año después del acuerdo final

Esa nueva frontera ha enfadado en particular a los unionistas norirlandeses, que denuncian que ponen en peligro la integridad territorial del país, y no sólo es una denuncia grave, sino que el tiempo corre en contra: hay elecciones autonómicas en mayo y, si se prolonga el bloqueo, es improbable que pueda reconstruirse el Ejecutivo compartido que exige el acuerdo de paz de 1998.

Tras el Brexit, Irlanda del Norte está integrada en el mercado del Reino Unido y el de la UE al mismo tiempo. Ese estatus singular permite cumplir los acuerdos de paz de 1998 (los llamados del Viernes Santo) , que exigen que no haya frontera entre las dos Irlandas, pero obliga a la región británica a cumplir leyes y decisiones judiciales europeas. El Ejecutivo de Johnson repudia ahora ese arreglo y quiere recuperar la soberanía que aún mantiene la UE en Irlanda del Norte. Exige reducir el papel de las instituciones comunitarias en la provincia, en particular el arbitraje del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) , y evitar que las empresas norirlandesas deban cumplir las normas de subsidios comunitarias.

“No se puede acusar a Bruselas de inmovilismo, podía haber dicho que no negocia y, sin embargo, está planteando debate y hablando de márgenes de mejora. Lo que no puede hacer Londres es estirar la cuerda más de la cuenta. La decisión de marcharse fue suya y las consecuencias, también”, añade. A su entender, será importante ver el nuevo aire que trae Liz Truss , la nueva negociadora en sustitución de Frost, que se ha marchado por sus diferencias irreconciliables con Johnson en materia fiscal o pandémica.

“Las negociaciones no han sido fáciles y no lo van a ser. Johnson, de origen, ya ganó con mayoría absoluta usando la baza del nacionalismo casi ultra, la defensa de las fronteras, los bienes propios y en un momento de problemas en el comercio mundial, hará hincapié en eso aunque le cueste pelear con la UE”, señala Matthias Poelmans , analista belga especialista en Unión Europea. Sin embargo, apuesta por el “pragmatismo” de las dos partes, en mitad de la pandemia, con crisis irresueltas en paralelo como la de las migraciones que vienen de Francia , para acabar dando con soluciones.

Qué puede pasar

Si Londres no se frena, si las negociaciones previstas para enero no fructifican, los socios comunitarios han anunciado que no dudarán en imponer represalias que, si bien en un primer momento tratarían de ser proporcionales al incumplimiento, podrían derivar en una espiral de medidas y contramedidas desde ambos lados del canal de la Mancha. “A Londres no le gusta que Irlanda del Norte siga las normas europeas, es el problema de base. Por eso pone tantas pegas. La duda es hasta dónde las pondrá”, señala Poelmans.

¿Hablamos de una guerra comercial? “No es descartable”, dice el experto, que explica que se pueden imponer controles o tarifas adicionales sobre productos del Reino Unido como contrapartida por dejar el protocolo -“con lo que costó que cuajara”- en papel mojado. Lo más extremo que se podría esperar por parte de la UE es la de dar por cancelado el tratado comercial completo, lo que volvería a situar al Reino Unido frente al abismo de un Brexit sin acuerdo, a las bravas, un Brexit duro. El peor fantasma con el que ha estado lidiando desde que en el refrendo de 2016 ganó el leave (irse).

El impacto de la pandemia impide calcular el efecto inmediato del Brexit en el PIB británico, afirma la agencia EFE, pero “expertos e instituciones mantienen sus perspectivas de menor crecimiento a medio plazo y constatan que el comercio con la UE no se ha recuperado al mismo ritmo que los intercambios con el resto del mundo”. Suma una crisis mundial a la propia y las nuevas barreras aduaneras y la falta de trabajadores en algunos sectores como el transporte -dado que las empresas británicas ya no pueden echar mano del mercado comunitario para cubrir vacantes poco cualificadas- han mostrado la verdadera dimensión de los efectos del divorcio.

“Incluso si el Brexit se hubiera producido en las mejores circunstancias posibles, con el acuerdo comercial más ventajoso, continuaríamos obsesionados con la Unión Europea, porque es un gigante económico en nuestro rellano. No podemos escapar de ese hecho, por mucho que lo intentemos”, explica a la citada agencia Anand Menon, director del laboratorio de ideas UK in a Changing Europe.

Y no hay que dejar de lado el fantasma independentista. En Irlanda del Norte, el Brexit resucitó el resquemor de una frontera con la vecina República de Irlanda, lo que a su vez renovó la fuerza con la que los partidos republicanos defienden un referéndum sobre la reunificación. Puede ocurrir que el Sinn Féin, que fue brazo político del IRA, se convierta en el mayor partido en Irlanda del Norte y también en el sur en los próximos comicios.

En Escocia, el Brexit sigue siendo motivo diario de pugna, siendo como es el territorio que más ampliamente votó por quedarse en la UE y donde más electores dieron la espalda al Gobierno de Boris Johnson. Ya en el año 2014 se produjo una consulta en la que el 55% de los votantes se opuso a la independencia, pero la separación del club comunitario ha disparado las peticiones para que el refrendo se repita, pues entienden que las circunstancias han cambiado y justifican la repregunta, porque la matriz de la que independizarse, Reino Unido, ya no está en Europa.

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, prometió en noviembre pasado “comenzar el proceso necesario” el próximo año para celebrar “un referéndum antes del final de 2023”. Siempre que el coronavirus lo permita, afinó. El Partido Nacional Escocés que lidera aprobó a principios de año su hoja de ruta para la independencia, en la que opta primero por “el acuerdo” con el Gobierno británico, aunque, en caso contrario, el Ejecutivo escocés no descarta llevar la cuestión ante la Justicia.

Para la celebración de una consulta sobre el futuro de la Unión es necesario primero el beneplácito del Parlamento de Westminster, a priori fuera de las competencias de la Cámara escocesa. Los últimos sondeos muestran un rechazo aún a la celebración del referéndum en 2023, con un 60% de los escoceses en contra de la consulta en esa fecha, aunque, por el contrario, un 46% está a favor de que tuviera lugar durante la actual legislatura, que termina en 2026, según la firma YouGov.

La sexta temporada de Brexit no ha hecho más que comenzar y amenaza con tener más recorrido que la mítica Doctor Who.