El legado de los Clash

Ann Summa via Getty Images Un concierto de The Clash.

Cuando se cumplen cuarenta años de la publicación de London Calling, obra cumbre en la historia del rock y la música popular, y sin duda alguna el disco más completo y redondo de The Clash, es el momento de reivindicar a una banda que fue mucho más que un grupo de punk rock.

“Poco estilo, pero mucha clase”, se decía de ellos. Y desde luego actitud nunca les faltó. Desde los inicios supieron mezclar la adrenalina del punk inmediato y los mensajes del No Future con la lentitud de los ritmos negros del reggae. Desde el primer LP de The Clash son sinónimo de mezcla, de fusión. Quizás por ello la ortodoxia del punk (siempre hay ortodoxos aunque se trate de trasgresión…) dijo que se vendieron al sistema el día que firmaron con CBS para su primer disco.

Fueron mucho más allá, y ya en en el segundo LP temas sincopados como Julie’s in the drug squad preludian el éxtasis musical del doble disco London Calling. En él, se podría decir que tocan todos los palos, desde el rockabilly de Brand New Cadillac, (una versión de un tema original de Vince Taylor que tocaban para calentar pero que Bill Price, el ingeniero de sonido grabó y finalmente se incluyó en la selección final), hasta el suave ska de Wrong ’Em Boyo pasando por el pop de Lost in the Supermarket o Train in Vain, y al mismo tiempo mantienen una sorprendente unidad de conjunto en los arreglos y el sonido que refuerzan el empaque general de una obra que todavía hoy rezuma energía y clasicismo a partes iguales.

En el siguiente y aterciopelado triple disco Sandinista! el viaje musical se extiende hasta los confines del Dub y el Rap y llegarían hasta el funk en su quinto y para algunos último disco de estudio con temas como Overpowered by Funk y en singles como This is Radio Clash. El sexto disco Cut the crap es para muchos una entrega menor, una suerte de secuela con una formación muy alterada y una producción extraña llena de efectos electrónicos y ruidos de fondo excesivamente ochenteros. Sin embargo la escucha de algunos piratas en directo como Give ’em enough dope demuestran que encierra grandes temas cuando estos son interpretados sin filtros. Discos de rarezas, singles y caras B como Black Market Clash o Super Black Market Clash completan el cuadro de sonidos y matices de una banda ya canónica.