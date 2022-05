El lento desgaste de Johnny Depp

Los abogados de Johnny Depp dicen que al publicar Amber Heard un editorial en The Washington Post sobre el abuso doméstico que presuntamente sufría, la actriz tomó el buen nombre de un buen actor y lo tiró por tierra. El editorial no nombraba a Depp, pero los lectores no tardaron en atacar cabos, ya que Heard había obtenido una orden de alejamiento contra Depp al acabar su matrimonio en 2016.

Obviamente, estaba escribiendo sobre Depp, que ya había negado haberla maltratado.

“Una acusación falsa puede acabar con una carrera y con una familia”, afirmó el abogado de Depp, Benjamin Chew, durante los argumentos de apertura en el juicio por difamación contra Heard que se ha celebrado en Virginia.

Pero tras seis semanas de testimonios, que es lo que ha durado el juicio, lo que ha quedado claro es que el nombre de Depp ya estaba empañado por el incómodo secreto a voces de su consumo excesivo de alcohol y drogas y su comportamiento errático.

“Nunca le dije: ’Eres un cliente difícil”, dijo su exagente Tracey Jacobs en una declaración grabada en vídeo. “Nunca utilicé esas palabras. Pero fui muy honesta. Le dije: ’Tienes que dejar de hacer esto. Te está haciendo daño”. “Y lo hizo”, dijo.

Jacobs no parecía ansiosa por dar su testimonio, y ofreció respuestas muy breves a los abogados de Heard. Después de décadas representando a Depp, dijo que “su estrella se había atenuado”.

Eso fue a finales de 2016. El editorial de Heard se publicó en diciembre de 2018.

El testimonio de la semana pasada, dirigido por el equipo de Heard, se basó en examigos y personas de la industria que conocían a la pareja, o que habían trabajado estrechamente con Depp, y en testimonios anteriores que trataban el abuso de sustancias de Depp como un hecho probado. La única duda era hasta dónde habían llegado las consecuencias de ese abuso de sustancias.

Uno de los testigos de Heard esta semana, la actriz Ellen Barkin, contó una anécdota sobre su comportamiento anterior al matrimonio de Depp. Según Barkin, Depp “se emborrachaba a todas horas” durante la producción de la película de 1998 Miedo y asco en Las Vegas, y en una ocasión lanzó una botella de vino en una habitación durante una discusión en el plató.

El tema del comportamiento ya se había filtrado a la prensa en los últimos años. A finales de 2020, The Hollywood Reporter publicó un artículo en el que declaraba a Depp “radiactivo” y “fuera de control”, y lo calificaba de “víctima de la cultura aduladora de Hollywood, en la que su gasto desenfrenado y su abuso de sustancias rara vez se ponían en tela de juicio”. Depp ganó cientos de millones gracias al rotundo éxito de la franquicia Piratas del Caribe, aunque dilapidó buena parte de su fortuna. Un productor que trabajó en una película con Depp dijo al mencionado medio: “Nunca le han dicho que no en los últimos 35 años. Eso es típico en Hollywood, pero nunca lo había visto hasta este punto”.

El actual juicio por difamación, transmitido en directo por Internet, permite a los curiosos echar un vistazo a ese mundo.