El Liverpool sentencia al Atlético (2-0) en 20 minutos perfectos para los ingleses

Tan solo le han faltado 35 minutos al Liverpool para dejar encarrillado el encuentro y llevarse los tres puntos en la cuarta jornada de Champions frente al Atlético: dos goles y la expulsión de Felipe.



Los de Jürgen Klopp salieron mucho más enchufados y se comieron a los rojiblancos en 20 minutos casi perfectos para los ingleses, con goles de Diogo Jota y Sadio Mané. Jota adelantó de cabeza a los ‘Reds’ tras un centro de Trent Alexander-Arnold, mientras que Mané aumentó la ventaja al aprovechar otra gran asistencia del lateral inglés.



El Atlético se quedó con diez jugadores a los 37 minutos cuando Felipe cortó, con una patada sin intención de jugar el balón, una contra de Jota. El colegiado le iba a sacar tarjeta amarilla, pero tras llamar a Felipe en tres ocasiones y éste no hacerle caso, le mostró la roja directa.



De un plumazo el partido se había ido al traste para los de Simeone. Empezó un ejercicio de resistencia para que la noche no acabara en goleada. Les ayudó el VAR, anulando un tanto a Jota por fuera de juego, y luego sendos fallos de Salah, Firmino y Matip a bocajarro.



El partido podía ir 5-0 cuando Suárez, con un tiro desviado, colocó el 2-1. Espejismo, porque el VAR también lo anuló. Klopp se dio cuenta que no podía dejar escapar esto y de que no le interesaba un encuentro loco y eliminó de la ecuación a Fabinho para añadir la calma de Thiago. El Liverpool atesoró la posesión, adormeció el choque y, aunque buscó el tercero, se conformó con un resultado suficiente.



Los ingleses aumentan su renta al frente del Grupo B, con doce puntos, y firman ya la clasificación a octavos como primeros de grupo. El Atlético se jugará la vida en Oporto y Milán, ya que se queda tercero, a un punto del Oporto.