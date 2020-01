El Liverpool y el mayúsculo reto al que se enfrenta el Atlético

Quedan solo cuatro semanas para que el Liverpool aterrice en Madrid para medirse al Atlético en los octavos de final de la Champions League. El equipo red es el principal favorito para revalidar el título que conquistó el pasado mayo precisamente en la capital de España. Y es que cada semana Mané, Firmino y Salah campan a sus anchas por las praderas de una Premier que tienen ya adjudicada a cuatro meses de concluir(la diferencia con su inmediato perseguidor, el City de Guardiola, es de 16 puntos habiendo jugado un partido menos).

El equipo más en forma de Europa mezcla ahora el heavy metal, orquestado por el carismático Klopp desde la banda,con un estupendo juego en estático. El coco que teme toda Europa tiene cada día más registros y es más impredecible. El Liverpool ha aprendido a jugar sin vértigo, cuando el choque requiere pausa, y a acelerar cuando debe meter una marcha más para liquidarlo. Los reds vencen incluso en sus días malos. Llevan más de un año sin perder en la Premier y su inexpugnable templo de Anfield no ha sido profanado desde abril de 2017 (1-2 ante el Crystal Palace). Casi tres años sin ceder los tres puntos. Todo un hito en Inglaterra.

Por tales motivos, apear de la Copa de Europa al vigente campeón sería una proeza, una hazaña legendaria que sumar a los logros rojiblancos en sus libros de historia y en la memoria colectiva de sus seguidores, con independencia de si posteriormente logra la ansiada Champions.

No obstante, si obviamos el accidente copero ante la Cultural Leonesa, el Atlético tiene armas para competir ante cualquiera, como se vio en la reciente Supercopa; y no es menos cierto que los de Klopp no se han enfrentado a un rival como el conjunto de Simeone. El Cholo tiene estudiado a una escuadra a la que parece imposible meter mano. Ahora bien, ¿quién mejor que el preparador colchonero para enfangar el duelo y negar al Liverpool cualquier atisbo de contraataque? Como he referido, los reds se desenvuelven sin problemas cuando deben mandar y proponer, pero su mayor virtud sigue siendo jugar a campo abierto, donde el tridente de arriba marca diferencias y se siente más cómodo. Si el Atleti, un equipo acostumbrado a regalar la iniciativa al rival, le cede el cuero y se encierra, el gran favorito lo pasará mal porque nunca ha tenido que lidiar con un conjunto tan experto en esas lides, que defendiera tan sumamente bien. Claro que en la Premier se han enfrentado a rivales que dejaban poco espacio, pero ningún contrincante contaba con la experiencia del Atleti.

Asimismo, la puntería de Morata, Correa y Joao Félix será decisiva para suplir la ausencia de un Diego Costa que sí podría hacercosquillas a los zagueros rivales y tal vez provocar su desplome. Van Dijk (segundo en la votación al Balón de Oro) es el líder de una defensa que comanda junto a Joe Gomez y dos laterales de tronío como son Trent Alexander-Arnold y Robertson, autores de 15 asistencias en lo que va de liga y capaces de distribuir el juego desde los carriles.

Fabinho, Henderson y Wijnaldum marcan el ritmo en la medular y sostienen las aventuras del tridente más efectivo de Europa. Un auténtico equipazo que aterra a los grandes.Descabalgar al Liverpool significaríaun punto de inflexión en la temporada rojiblanca y en la trayectoria de Simeone al frente del club.