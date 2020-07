El llamamiento de un experto del CSIC a Díaz Ayuso "antes de que sea demasiado tarde"

“Esto incluye no sólo el material necesario -es decir, el kit de diagnóstico- sino también el servicio del profesional sanitario”, añade antes de subrayar que España “es el único país europeo donde el número de casos de coronavirus está en aumento”.

Este mismo domingo, Díaz Ayuso avanzó que el nuevo plan contra la COVID desarrollado por la Consejería de Sanidad, que se presentará esta próxima semana, incluye un aumento de los rastreadores.

Así lo indicó en declaraciones a los periodistas la misa funeral en recuerdo de las víctimas de la coronaviurs que ha sido organizado por el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias.

“Esta semana vamos a presentar el plan de la Comunidad de Madrid que llevamos semanas preparando y, una parte, es la de los rastreadores”, indicó la presidenta.

Ayuso ha asegurado que en la región se están realizando más de 60.000 pruebas PCR, ELISA o test serológicos y, aunque “la situación sea relativamente buena”, no va a confiar en la movilidad que es “el problema” que tiene España.

Pese a que Ayuso dice que la situación de Madrid es “relativamente buena” son muchos los expertos que apuntan a que la realidad es peor de lo que indican las cifras debido a la falta de seguimiento y búsqueda de los casos en la región.

“Desconozco si Madrid tiene suficientes rastreadores. Si buscas encuentras, y si no buscas, no encuentras. Los compañeros de Madrid deben preocuparse por tener capacidad de diagnóstico y de rastreo. A nosotros nos desbordó y esto ha motivado descontrol en algunos lugares de Cataluña (...). Confío que la situación de Madrid no se escape de control. Espero que la situación de pocos casos sea la real”, ha asegurado el jefe de Medicina Preventiva del Hospital Clínic de Barcelona, el epidemiólogo Antoni Trilla.