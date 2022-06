El llamamiento desesperado del alcalde de Kiev en la cumbre: armas, armas, armas

El rearme no sólo tiene que ver con lo defensivo, sino que “las principales armas no son los tanques, no son los cohetes, no es la artillería, las armas que más necesitamos también son las mediáticas”, pues “muy importante influir en la sociedad rusa”. Ha dado un dato: el 70% de la población en Rusia apoya esta guerra en Ucrania “y por eso es muy importante influir en la población rusa, garantizar que haya un debate interno”.