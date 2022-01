El llamativo cartel dirigido a Ayuso en una macrofiesta en Leganés: no puede ser más expresivo

Europa Press News via Getty Images

La plaza de toros de La Cubierta de Leganés ha acogido en el fin de semana de Año Nuevo una macrofiesta a la que han acudido más de 10.000 jóvenes de toda España y que ha durado más de 12 horas.

La celebración empezó en la tarde del sábado y se alargó hasta el día siguiente en el considerado mayor festival de música techno de la Comunidad de Madrid, región que preside Isabel Díaz Ayuso.

Y, precisamente, de ella se acordaron en dicho festival con un cartel de lo más llamativo. “Gracias Ayuso por este concierto”, se puede leer un trozo de cartón que porta uno de los asistentes al evento.

Tal y como recoge la crónica de El País, en el acto no hubo ni mascarillas ni distancia de seguridad. Todo esto en una situación pandémica al alza en España y una incidencia acumulada en la Comunidad de Madrid de 2.426 casos por cada 100.000 habitantes.

Señala la Comunidad de Madrid que este evento no es ilegal puesto que no es necesaria una autorización especial ya que la región no tiene implementado ningún tipo de restricción de aforos en los locales de ocio nocturno.