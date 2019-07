El llamativo detalle en la chaqueta de Carmen Calvo que no ha pasado desapercibido

🏛️ @carmencalvo_: EL #PSOE no tiene políticas decorativas. Nos hemos sentado con #UP con la mejor voluntad y con propuestas razonables.



No vamos a abandonar la mesa hasta el último minuto.



No hay alternativa a la investidura de @sanchezcastejon.#SíParaAvanzarpic.twitter.com/gwu3S2kbaZ