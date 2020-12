El llamativo gesto de Felipe y Letizia en plena polémica por el rey Juan Carlos

Este viernes los reyes Felipe y Letizia asistieron a la reunión del Patronato de la Fundación Princesa de Girona celebrado en el Palacio Real. Hasta ahí todo normal, acorde a la agenda facilitada por Casa Real. Sin embargo, también han aparecido por sorpresa sus hijas la princesa Leonor y la infanta Sofía.

La asistencia de las hijas de los monarcas a este acto no estaba prevista y, de hecho, es la primera vez que acuden. Este año no habrá ceremonia de entrega de los galardones de la Fundación Princesa de Girona ha hecho que Leonor no pueda presidir los premios como hace desde 2019, por lo que puede que su asistencia se deba a este aplazamiento hasta 2021.