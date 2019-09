El llamativo 'look' con el que Pilar Rubio y Sergio Ramos han ido a los premios 'The Best'

Pilar Rubio y Sergio Ramos forman la que es, posiblemente, la pareja más mediática del año.

Dos eventos lo confirman: su comentadísima boda este verano, que reunió a un bueno número de famosos y que dio para días de chistes y noticias, y el documental El corazón de Sergio Ramos, que Amazon ha producido con el objetivo de dar a conocer la vida más íntima del futbolista.

No es de extrañar, por tanto, que este lunes Ramos y Rubio hayan atraído muchos focos con su presencia en los premios The Best, una de las grandes galas del año en el mundo del fútbol.

Y, como no podía ser de otra forma, el ‘look’ que ambos han lucido ha sido muy llamativo. Lo puedes juzgar tú mismo: