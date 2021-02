En los últimos meses lo habrás visto en más de una ocasión e incluso quizá lo has hecho tú mismo: coches de cuyos espejos retrovisores interiores cuelga una (o varias) mascarillas.

Parece el sitio idóneo porque, si el conductor no tiene que llevarla puesta, ahí no le molesta en la cara y parece higiénico porque no roza contra ninguna superficie. Pero ojo: llevar ahí el tapabocas puede acarrear una multa de 80 euros.

El abogado Jon Fernández ya advirtió hace unos meses del peligro ya que “puede contravenir lo estipulado en el artículo 18 del Reglamento General de Circulación, al no poder mantener el campo de visión necesario para garantizar tu propia seguridad, la del resto de ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía”.

“Así las cosas, en caso de que te pare la policía y según la experiencia de varios clientes y amigos, lo normal es que primero te de una advertencia para que conozcas la normativa y, en casos extremos, te pongan una multa de hasta 80 euros”, aseguraba.