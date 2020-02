Bienvenidos a la Copa de los modestos: el Madrid y el Barça, 'KO'

Cada ronda ha sido una colección de alertas. Cayeron muy pronto ‘primeras’ como el Alavés a manos de uno de Tercera, el Real Jaén. La Cultural Leonesa, de 2ª B, se cargó al Atlético en dieciseisavos y casi repite hazaña contra el Valencia. También el Badajoz al Eibar. El Mirandés, un ‘segunda’, batió a Celta, Sevilla y Villarreal, uno tras otro en su mágico campo de Anduva. Y este jueves, el último fracaso sonado ha sido el del Madrid. Risas fuertes desde Can Barça que duraron un suspiro, hasta que el Athletic les echó en el último minuto de los cuartos.

Hacía años que el mundo del fútbol no vivía con tanta intensidad la lucha por un título condenado a ser ‘caza menor’. Ahora parece disfrutar de un interés renovado. La apuesta pasaba por abrir el cuadro a equipos de hasta Regional –quinta categoría– y de que todos los cruces fueran a partido único, en casa del más débil, hasta semifinales. Nada de doble partido como hasta ahora, con la vuelta en casa del grande. La ‘moderna’ Copa del Rey ha dado luz al deporte modesto desde la ronda inicial y los resultados le han dado la razón a Luis Rubiales, presidente de la Federación, en una de sus grandes apuestas personales.

El batacazo del Real Madrid ha sido especialmente doloroso para los de Zidane. En su momento más dulce de la temporada, por juego y resultados, se ha llevado el golpe más cruel. La Real Sociedad ha hecho suyo el Bernabeu al ganar 3-4, castigo especialmente cruel para la afición merengue cuando se veía encantada. Ya pueden olvidarse del ‘triplete’ (sin contar con el título de la Supercopa).

Y otra vez –se pierde la cuenta reciente– el Bernabeu se convierte en terreno maldito para los suyos. O para casi todos los suyos, porque quien sí se ha lucido ha sido el noruego Martin Odegaard, cedido en la Real y verdugo merengue. Venía con ganas de lucirse en su futura ‘casa’ y lo ha cumplido, con gol y todo.

En la ‘casa blanca’ solo queda un consuelo: el Barça también está fuera. Pudo haber sido mucho antes, cuando un 2ªB, el Ibiza, le tuvo contra las cuerdas. Salvaron ese match-ball, pero no el de La Catedral. Pudo sentenciar Messi; no lo hizo y llegó el desastre cuando todos esperaban la prórroga. El equipo de Quique Setién no levanta cabeza. Pero en una doble ración de analgesia, el impacto es menor si también pierde el eterno rival.

Del sorteo, sin los poderosos del fútbol nacional, saldrá algo novedoso, a falta de grandes duelos mediáticos. Es uno de los encantos de la ‘nueva’ Copa del Rey, que, quién sabe, puede terminar coronando a un pequeño club de Miranda de Ebro o mandar a Europa al Granada.