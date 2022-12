El 'mal rollo' en el Congreso se traslada al acto por la Constitución: gobierno y oposición, a la gresca por quién la incumple más

Europa Press News via Getty Images

Iván Espinosa de los Monteros ha sido el máximo representante de Vox en el único acto del día en el que habían confirmado su presencia. Antes de irse, el diputado de la formación de Abascal ha acusado al Gobierno de coalición de “pisotear” diariamente la Constitución y de “canjear presupuestos” por “sediciosos” y “terroristas”. También ha subrayado que la ausencia de diversos barones socialistas en el acto de conmemoración de la Carta Magna es un “postureo”, un “paripé” y un acto de “conveniencia política” para que no se les asocie con Sánchez, de cara a los comicios de mayo porque es un “lastre”, si bien ha espetado que en el fondo todos son “sanchistas”. Y ha añadido: “No hay barón socialista mediobueno”, recordando que el presidente de Aragón, Javier Lambán, “intentó criticar livianamente” a Sánchez y tuvo que “rectificar” pasadas 24 horas.

Pero unión ha habido poca en el acto de la Constitución. Gobierno y oposición han vuelto a enzarzarse en la pelea por ver quién incumple más la Carta Magna. A su llegada, Sánchez ha dicho que “honrar la Constitución es cumplir todos sus artículos todos los días del año”, en referencia al bloqueo del CGPJ tras cuatro años de negociaciones con los populares. En ese sentido, ha hecho un llamamiento a los “partidos conservadores” para que “cumplan con la Carta Magna porque mientras no lo hagan”, ha dicho, “no podrán dar ninguna lección de constitucionalismo”.

Es un insulto al pueblo español que el PP venga hoy al Congreso a celebrar el 44 aniversario de la Constitución, mientras lleva 4 años violándola y secuestrando el poder judicial. Trump dice que hay que suspender la constitución de EE.UU. Feijoó no lo dice porque lo hace. pic.twitter.com/BcgdJFA2XM

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, siempre un paso más allá, ha asegurado ante los medios que si no hay un cambio de Gobierno en España y Sánchez sigue siendo presidente tras las próximas generales, el año 2023 se puede convertir en el último de la etapa constitucional. “2023 puede que sea el último capítulo del libro que todos los españoles empezamos a escribir juntos en 1978”, ha dicho. Desde su punto de vista, tras las elecciones generales pueden suceder dos cosas: que el libro de la Constitución se siga escribiendo “con nuevas páginas” o que “se cierre para dar paso a otro tipo de situaciones territoriales, consultas y tensiones entre regiones”.

Europa Press News via Getty Images

El ambiente irrespirable que se vive en el Congreso, con un alud de insultos y desprecios en estas últimas semanas , también ha sido protagonista de la jornada. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha aprovechado su discurso para volver a apelar a la responsabilidad de sus señorías a quienes ha pedido que no utilicen la tribuna del hemiciclo para “zaherir” porque al hacerlo “defraudan la confianza” de la ciudadanía.

“El Parlamento es un lugar único y quienes formamos parte de él debemos ser conscientes de ello. Es el lugar en el que todos los ciudadanos están representados y en el que deben sentirse representados. La ciudadanía espera de sus representantes que la palabra se utilice para argumentar, no para herir; para proponer, no para ofender; para construir, no para zaherir”, ha dicho. Pero en esta ‘fiesta de la Constitución’, la cordialidad y el buen ambiente han brillado por su ausencia.