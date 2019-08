El mapa de España con los nombres de pueblos "guarretes" que triunfa en Twitter

Como se ve que tengo 11 años he hecho un mapa de España de municipios con nombres guarretes. pic.twitter.com/aHub23fXbk

El propio usuario ha admitido que algunos “muy guarretes no son, “pero es que en algunas provincias es un secarral del humor, mientras que en otras he tenido que descartar nombres buenísimos”.

“También he de decir que al final me hacen más gracia los nombres que NO SON PARA NADA SEXUALES, como «Miralrío» porque evidencian ya lo sucia que tenía la mente buscando”, ha añadido.