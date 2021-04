El marco constitucional.

Y recuerdo que muchos gerifaltes progresistas, mudos hasta aquel momento a pesar de las tropelías acumuladas, se echaron a la calle indignados ante la posibilidad de que se terminasen sus fiestas de exclusividad y farlopa.

Precisamente para dar por terminada una fiesta, se invistió la fuerza pública de urgencia hace pocos días y la emprendió a golpe de ariete con la puerta de un domicilio particular cuyos ocupantes se negaron a dejar el paso franco ante la ausencia de mandato judicial.

Haría bien el fabricante de la puerta en utilizar el vídeo para una campaña de publicidad de sus productos. La resistencia del tablón obligó a los agentes a atacar por el marco. Y vaya si lo reventaron. También el constitucional, que establece la inviolabilidad del domicilio.

Me comenta un abogado, y sin embargo amigo, que la ley ya prevé el asalto improvisado si peligran vidas o se suponen daños graves. Cualquier otro caso puede esperar la tutela del juez, que los hay de guardia y bien dispuestos.

Que unos descerebrados hayan organizado la enésima fiesta ilegal en esta situación —de la que nos va a costar salir si no tomamos conciencia de una vez de lo que nos jugamos— no parece, con todo, un caso de extrema urgencia. Bien hubieran podido los esforzados agentes esperar la orden de marras o que a los de dentro se les acabase el hielo y tuvieran que salir al chino.

Los de dentro, por los que no siento ninguna simpatía, quisieron usar como barricada sus conocimientos legales. O no habían estudiado lo suficiente o provocaron una laguna que no puede por menos que preocuparme.

Para Churchill, la democracia y la madrugada cabían en el cántaro del lechero.