El marido de Ainhoa Arteta se entera por la prensa de la noticia de su separación

La revista Semana anunciaba esta mañana la separación de Ainoha Arteta y su marido Matías Urrea. Según la publicación, la relación de la pareja había sufrido numerosos altibajos, llegando incluso a distanciarse en los últimos meses.

Además, la revista señalaba en exclusiva que la todavía pareja tenía pensado cerrar todos los trámites necesarios para formalizar el divorcio para después emitir un “comunicado conjunto” anunciando la separación. Como revela Vanitatis, la noticia ha pillado de sorpresa a los amigos de la soprano y el militar, y al propio Urrea, que se ha enterado al ver la información en la revista.

“Me ha pillado por sorpresa. Es algo que no me esperaba y prefiero no hacer declaraciones”, confiesa Urrea a Vanitatis. La información, firmada por Paloma Barrientos, cuenta que el militar no sabe nada de un comunicado conjunto, como se confirma en la exclusiva de Semana.

Arteta y Urrea se casaron en junio de 2019 en un castillo en El Puerto de Santa María, Cádiz, rodeados de 300 invitados y numerosos fotógrafos. Era la cuarta boda para la soprano y la segunda para el capitán, que dejó su carrera militar para ejercer como representante de la artista.

El último año no ha sido fácil para la soprano. Arteta se contagió de coronavirus en febrero y lleva sufriendo las consecuencias desde entonces. En abril, la cantante compartía un vídeo de ella en silla de ruedas en el aeropuerto de Barajas en el que explicaba que tenía inflamadas “las venas dentro de las rótulas de los huesos”.

La soprano se vio obligada a guardar reposo absoluto y en verano volvió a llevarse otro palo. Arteta ingresó en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla como consecuencia de un cólico nefrítico. La situación se complicó y tuvo que pasar diez días en la UCI por una infección grave. En total, la artista estuvo ingresada más de mes en el centro.