El más que inesperado palo que Gabriel Rufián le ha dado a Pablo Motos y a 'El Hormiguero'

Gabriel Rufián se ha despachado a gusto contra Pablo Motos y contra El Hormigueroen La Fábrica, el programa de entrevistas que tiene en YouTube.

El diputado de ERC en el Congreso ha entrevistado a Esty Quesada, más conocida en redes como Soy Una Pringada, y le ha preguntado por su paso por El Hormiguero, al que acudió con Nuria Roca para presentar Road Trip, un programa de viajes en el canal TNT.

Todo ha venido por una pregunta de Rufián: ”¿Qué manual de autoayuda leerías antes: uno de Dulceida o uno de Pablo Motos?”. “De Pablo Motos”, ha respondido la actriz y creadora de contenido.

“¡Pero cómo vas a El Hormiguero!”, le ha espetado el político catalán después de que Quesada reconociese que sí ha ido. ”¿Quién no iría a El Hormiguero?”, se ha preguntado la actriz. “Yo”, ha dicho tajante Rufián. “Eso es que no te han invitado”, ha respondido ella. “La verdad es que no”, ha apostillado Rufián.

Quesada, en su tono habitual, ha definido su paso por el programa de Pablo Motos como “increíble” y como “una experiencia terrorífica” pero ha reconocido que a ella le va la marcha.

″¿Qué tal Motos?”, ha querido saber Rufián. “Bueno. Resulta que hice un pequeño terrorismo, como vasca que soy, y es que llevaba una camisa así [cerrada] y en medio del programa me la abrí y tenía una camiseta con una foto de Pablo Motos haciendo yoga muy ridícula, pero era una foto que había subido él a su Instagram, que no era nada ilegal. Por lo que sea no se lo tomó nada bien”, ha explicado la creadora de contenido.

Quesada ha afirmado que el presentador no le dijo nada directamente pero que notó en él que estaba enfadado: “Creo que le pasaba, como yo hablo de cosas muy directamente, a veces él me hacía preguntas y yo no entraba al trapo. Como que le daba la vuelta y a él no le gustaba eso”.

En ese instante ha intervenido Rufián y ha afirmado: “Porque yo creo que no tenía ni puta idea de quién eras. Esta tío está en un... es colega de Abascal”.

“Era como que me preguntaba algo y como yo no entraba en su juego de reírle las gracias...”, ha dicho Quesada antes de que Rufián interrumpiese para decir “le descolocabas”. “Y que le descoloquen a él no le gusta nada”, ha añadido la actriz.

Soy Una Pringada ha contado también que hizo un Tik Tok con él, algo que ha definido como “el pic” de su carrera: “Experiencia 10 de 10. Algo que hay que hacer”.

