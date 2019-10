El matrimonio, la añeja idea institucionalizada que no funciona

JenAphotographer via Getty Images Bride and groom close up saying their vows

Sin importar la edad que tengan, las niñas pueden fantasear con lucir un largo y cargado vestido blanco y creer que el unirse en “sagrado matrimonio” las completará como mujeres y seres humanos. Sin embargo, a través de los años la crisis de las instituciones religiosas, así como independencia y autonomía que han logrado las mujeres a través de la lucha feminista, ha hecho no sólo que no requieran casarse para poder realizarse en su vida, si no que el matrimonio parece estar perdiendo seguidores.

Cada vez más las parejas inventan nuevos rituales para unirse en un evento social que llaman “boda”. Por ejemplo, mezclar elementos de ceremonias indígenas con ritos budistas. Todo por creer que el compromiso que hacen con una persona debe resonar en el más allá. Lo que olvidan es que ese compromiso en realidad se hace con uno mismo y con la persona que se decide estar.

Hace poco conocí a una pareja que se casó en un playa en Tailandia en la que no había invitados más que ellos dos y el fotógrafo. Él es mexicano, ella es de Amsterdam y viven en Tel aviv. Terminando la ceremonia, le hablaron a sus padres; los de él reaccionaron mal recriminándole que no los había invitado a un evento tan relevante en su vida. Él estaba desconcertado. “¿Por qué no pueden compartir mi felicidad?”, me preguntaba con decepción.

El lazo matrimonial es reconocido a nivel social, si sólo te ‘casas’ frente a tu pareja sin nadie más de testigo, hay una idea generalizada que eso no cuenta porque no hay gente como viendo esta unión. Y es que la “boda” es un evento social en el que muestras a cientos de invitados algo tan íntimo como el amor que profesas por una persona. Se convierte en un show para comprometerte con todos, cuando en realidad el compromiso es con tu pareja y contigo mismo.