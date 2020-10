El mayor experto español en coronavirus, indignado por la situación en Madrid: no puede ser más claro señalando al culpable

Luis Enjuanes, considerado el mayor experto español en coronavirus, se ha mostrado indignado por la situación que se vive en Madrid por la crisis del coronavirus y ha llegado a afirmar que le parece “absolutamente incomprensible” y “casi casi de retraso mental”.

En una entrevista en El Independiente, el científico ha lamentado que “el Gobierno da unas directrices y algunas autonomías no las quieren seguir”. En este sentido, ha afirmado que “el Gobierno había controlado la cosa muy bien, había doblado la curva, y la había bajado de una forma que recibieron felicitaciones de la OMS”.

Pero ha criticado que, luego, “las prisas que hubo para no perjudicar a la economía” y las prisas “que tenían muchas autonomías por mandar ellos y decir lo que había que hacer”, han “destrozado el buen trabajo que hizo el Gobierno en la primera onda”.

“Esto continuamos viéndolo ahora: los números que hay en España y en Madrid, también en otros sitios, son tremendos. Y todavía están poniendo impedimentos para que se apliquen normas que son absolutamente necesarias. Esto es increíble, de una incultura en alguna parte, afortunadamente no toda, de la parte política que es increíble”, se ha lamentado.

“Es absolutamente incomprensible lo que está pasando, por ejemplo, en Madrid. Yo no lo entiendo. Me parece casi casi de retraso mental por no decirlo de otra manera más brusca”, ha proseguido Enjuanes, que ha advertido que “es mejor hacer intervenciones duras y cortas porque eso es lo que realmente ataja el problema”.

“Muchos políticos lo que dicen es que lo hacen por que no empore la economía, pero si va a emporar más. No habrá economía saneada si no se ha saneado el problema sanitario”, ha advertido el científico, que ha afirmado que no ver algo así “es de una torpeza increíble”.

“Hemos de solucionar primero el problema médico y de esa manera volverá a a abrirse todo y volveremos a recuperar la economía”, ha insistido Enjuanes, que ha subrayado que “lamentablemente hay gente que tiene intereses políticos y que quiere la confrontación”.

“Y esto está entorpeciendo de una manera dramática la situación en muchas partes. Pero que alguna sea la más torpe, la verdad es muy lamentable”, ha zanjado.