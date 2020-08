El mayor experto español en coronavirus responde claramente a si se pondría o no la vacuna rusa

El científico Luis Enjuanes, considerado el mayor experto español en coronavirus, se ha mostrado muy escéptico después de que Rusia haya registrado la primera vacuna del mundo contra la COVID-19.

En una entrevista en La Mañana, de TVE, el experto ha subrayado que no hay datos disponibles sobre ella y, por lo tanto, no se puede juzgar. Pero ha recordado que han fusionado los ensayos clínicos tipo I con los tipo II para hacerlos a la vez con 76 personas. Y ha insistido en que todavía no han hecho los ensayos clínicos de nivel III, que implican 30.000 personas.

“Las cuentas no salen porque si estamos en agosto y dicen que quieren empezar a vacunar en octubre, hay que manejar 30.000 personas, 15.000 infectados y otros 15.000 control negativo, pues no da tiempo a gestionar todo esto”, ha advertido Enjuanes, quien ha considerado que “es tan obvio que los tiempos están excesivamente ajustados que es lógico que la OMS se cuestione si esto que dicen es posible”. “Parece ser que no”, ha rematado.

Preguntando directamente si él se pondría la vacuna, Enjuanes ha sido claro: “Me la pondría cuando hayan acabado todos los controles y me hayan dejado leerlos para ver si son convincentes. En este momento no y desde luego no habría prestado a mi hija ni a mi nieta para que comprobasen si está bien sin haber visto lo que llamamos experimentos preclínicos, que primero se hacen en ratoncitos humanizados, después en hurones y tal vez después en monos macacos antes de ir a humanos”.

Para el experto, lo que está haciendo el Gobierno ruso es “muy peligroso”: “Si es verdad lo que dicen, que empiezan los ensayos en agosto y van a administrar la vacuna en septiembre, quiere decir que la seguridad que pueden dar es que en tres meses no produce ningún efecto secundario. Pero, a veces, después de ese periodo sí que hay efectos secundarios”.

“Por tanto”, ha proseguido, “eso no es viable, crea desconfianza y los primeros que lo van a sufrir van a ser ellos”. “Todos los expertos dicen que por lo menos se tardarán dos años en tener las vacunas listas, es decir, a finales del año que viene”, ha zanjado.