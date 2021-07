El médico César Carballo lanza un aviso tras las palabras de Ayuso: "Cuidado"

Madrid, como el resto de España, está viendo un notable incremento en sus niveles de contagio de coronavirus en las últimas semanas.

Aunque la situación sanitaria en la capital está por debajo de la media nacional, la comunidad tiene una incidencia acumulada de 295 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

Sin embargo y a pesar del aumento de casos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, descartó este martes en una intervención en los cursos de verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial tomar más medidas.

“No, todavía no. Por ahora vamos bien en Madrid. Por ahora estar atentos, por supuesto, pero lo que tenemos que hacer ahora es no seguir afectando más al comercio y a la hostelería mientras no sea necesario”, aseguró la dirigente regional.

Ayuso también señaló que lo que deben continuar haciendo es fomentar las campañas de concienciación en los más jóvenes y seguir vacunando.

El mediático doctor y urgenciólogo César Carballo ha compartido las declaraciones de la dirigente ‘popular’ y le ha hecho una advertencia desde sus redes sociales.

“Cuidado, el que se confía lo paga. Nos pasó lo mismo el año pasado, nos confiamos en los meses de verano, y acabamos liderando malos datos”, ha asegurado.

Además, el doctor ha pedido que se haga una alianza entre la Comunidad de Madrid, el ocio nocturno y las farmacias para “liderar la estrategia de digitalización de accesos y de control epidemiológico”.