El médico César Carballo muestra lo que ha visto los dos últimos días en urgencias: "Recemos para que sea puntual"

Desde la trinchera: noche complicada,lo que estamos viendo hoy no me gusta nada.Gran repunte de ingresos COVID, y edades avanzadas, ayer también... Recemos porque sea puntual y no tendencia..y todavía no hemos llegado al puente.Mensaje:no nos podemos relajar, no con esta IA.. pic.twitter.com/FpikcVbcaW