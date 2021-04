El médico César Carballo se muestra crítico con Fernando Simón y le define con una sola palabra

El médico César Carballo, conocido por sus apariciones televisivas en programas como La Sexta Noche, Informe Covid y El Programa de AR, ha vuelto a ser muy crítico con Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

Simón afirmó el martes que “la transmisión que estamos viendo es la que se produjo durante la Semana Santa”. “Frenar lo que ya pasó no podemos hacerlo, pero sí podemos frenar lo que pase aquí en adelante, señaló entonces.

Carballo ha respondido este sábado a estas declaraciones y ha calificado a Simón con una sola palabra: “Gurú”. “Yo a mi hija se lo he explicado y lo dice muy bien igual”, ha añadido con tono irónico.

“Pero de mi portavoz del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias me espero más. Si tú ya sabías que esto iba a pasar, ¿por qué no hemos puesto mecanismos para que no pase?”, ha preguntado en el programa conducido por Iñaki López y Verónica Sanz.

El médico de Urgencias en el madrileño Hospital Ramón y Cajal ha señalado que se han puesto “todas las manzanas en un cesto, que es el de la vacunación”. “Si nos falla ese cesto, vamos mal. Si encima paramos la vacunación, todavía peor, pero es que no hemos hecho nada”, ha apuntado.

Además, el experto ha puesto el ejemplo del Reino Unido, “un país que ha pasado por todas las etapas de la pandemia, ha tenido su variantes y fíjate qué bien está saliendo ahora”, ha resaltado.