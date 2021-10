Este es el mejor momento del mes para masturbarte

“Muchas veces les recuerdo a mis clientas que no hay momentos correctos o incorrectos para buscar su placer”, señala. “Menstrúas todos los meses y, a no ser que no te apetezca nada de sexo, no hay ningún motivo para no hacerlo que te gusta”.

Este artículo fue publicado originalmente en el ‘HuffPost’ Estados Unidos y ha sido traducido del inglés por Daniel Templeman Sauco.