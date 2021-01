El mejor regalo de Reyes

Fred que estás en el cielo, esta es tu historia, o al menos es la historia que podría haber sido y no fue. Pequeño ángel de ojos azules, ahora ya no sufres, no hay dolor allí donde te encuentras, estás con los tuyos… aquellos que te precedieron y alumbran el cielo a tu lado cada vez que se pone el sol.

Ya estás en casa, ya eres feliz… Ahora eres inmensamente feliz…

Hasta siempre mi bebé negrito, dulces sueños mi ángel Fred…