El mensaje de Beatriz Tajuelo a su ex, Albert Rivera, tras su paternidad con Malú: "No voy a entrar en ese juego"

“Siempre me he alegrado y alegraré por la felicidad de los demás. Siempre he celebrado y celebraré la vida. Solo pido que respeten la mía, mi vida, mi felicidad y mi tranquilidad”, ha empezado diciendo antes de anunciar que varios medios han querido “malmeter” en su cordial relación con Rivera.

“Yo nunca he entrado, ni voy a entrar en ese juego. Gracias por todos los mensajes que he recibido de apoyo y cariño y por afear lo que algunos medios han comentado queriendo enfrentar”, ha añadido.

Tras esto, Tajuelo ha mandado un mensaje de tranquilidad y cordialidad a su expareja. “Que cada cual viva su vida, que cada cual busque y encuentre su felicidad y así tod@s viviremos en un mundo mejor. ¡Más empatía y menos crispación es lo que nos hace falta!”, ha concluido en su post.

Estas no son las primeras palabras en esta línea de Tajuelo, que se ha mostrado cordial y distante a la hora de hablar de Rivera con los medios de comunicación. Al enterarse de su paternidad con Malú, la empresaria bromeó diciendo “tiene guasa la cosa”, ya que se encontraba en la entrega de los premios El Chupete, del Festival Internacional de Comunicación Infantil. Pero siempre les mandó los “mejores deseos” a la pareja. “Ya sabéis que no comento nada de nadie. Y nada, que todo el mundo sea muy feliz”, dijo en otra ocasión.