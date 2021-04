El mensaje de Bill Gates a todos los que alguna vez se han puesto la vacuna de la gripe

Bill Gates, fundador de Microsoft y una de las voces más escuchadas de la pandemia, ha mostrado su preocupación por las nuevas variantes del coronavirus ya que, según dicen, “están complicando nuestros esfuerzos” para poner fin a la situación.

En un escrito publicado en su web, Gates admite que estas nuevas variantes “podrían amenazar el progreso que hemos logrado durante el año pasado”. Pero también manda algunos mensajes de esperanza. El primero de ellos se lo dirige directamente a todos aquellos que se han vacunado alguna vez contra la gripe.

“Si alguna vez te has vacunado contra la gripe, ya te has enfrentado a una variante de un virus”, afirma el magnate para demostrar que la idea de “variante” no es nueva en absoluto aunque pueda sonar novedosa y aterradora.

“No hay nada particularmente inusual en ellas. La capacidad de la gripe para mutar rápidamente es la razón por la que recibimos una nueva vacuna contra ella cada año. Necesitamos actualizar la vacuna anualmente para mantenernos al día con las cepas de virus de la gripe en constante cambio”, explica.

Gates relata que el coronavirus, como todos los virus, tiene un solo objetivo: replicarse. “Cuando la célula está produciendo un nuevo virus, tiene que copiar esas instrucciones. Si alguna vez has ido a clase de mecanografía, sabes lo difícil que es volver a escribir algo sin cometer un error”, señala.

Gates recuerda que el código del virus que causa el coronavirus tiene cerca de 30.000 letras, por lo que tiene muchas oportunidades para confundirse. La mayoría de los errores, apunta, conducen a un virus que es funcionalmente idéntico o que no se puede replicar. “Pero de vez en cuando, hay un cambio que hace que sea más fácil para el virus infectar a las personas o evadir el sistema inmunológico. Cuando ese cambio comienza a extenderse por una población, surge una nueva variante”, asegura.

Gates sigue con sus comparaciones con la gripe al asegurar que algunos virus cambian rápidamente, pero el coronavirus no está en ese grupo ya que muta aproximadamente la mitad de rápido que el virus de la gripe.

El magnate dice que si ahora están apareciendo muchas variantes del virus es porque hay mucho virus circulando por el mundo, lo que le brinda más oportunidades de cambiar. “Una vez que disminuyan los números de casos, sospecho que veremos surgir nuevas variantes con mucha menos frecuencia”, celebra.

“Algunos expertos piensan que es posible que ya hayamos visto las mutaciones más preocupantes de las que es capaz este virus. Pero el coronavirus nos ha sorprendido antes, por supuesto, y podría volver a sorprendernos”, avisa.

Gates celebra además que muchas de las vacunas que se utilizan en la actualidad parecen prevenir enfermedades graves, incluso de las nuevas variantes. Con todo, insiste en que la mejor manera de evitar que surjan nuevas variantes es detener por completo la transmisión del virus. Además, afirma que ahora es más importante que nunca que las vacunas lleguen a todos los países del mundo.