El mensaje de hartazgo de Ángeles Blanco tras los últimos acontecimientos: "Irme de este país"

Ángeles Blanco, presentadora de la edición de fin de semana de Informativos Telecinco, ha mostrado su hartazgo con la situación que vive España en los últimos días.

En un mensaje publicado en Twitter este viernes por la mañana, la periodista ha escrito: “Hoy me he levantado con unas ganas irrefrenables de irme de este país...”

Aunque Blanco no hace referencia a qué se refiere, su tuit se produce en un momento delicado en la evolución de la pandemia de Madrid. Mientras los contagios por coronavirus no dejan de crecer en la región, el vicepresidente Ignacio Aguado pidió desde una rueda de prensa la actuación del Gobierno central para frenar la epidemia en Madrid: “Es necesario y urgente que el Gobierno de España se implique”. “La situación en la Comunidad de Madrid no va bien. La realidad de la epidemia está empeorando y vamos a necesitar hacer más esfuerzos”, advirtió.