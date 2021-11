El mensaje de Pepón Nieto a Isabel Díaz Ayuso tras la polémica por lo que dijo de ella

El actor Pepón Nieto ha pedido disculpas a Isabel Díaz Ayuso y a todos aquellos a los que haya podido ofender por las palabras con las que se refirió a la presidenta de la Comunidad de Madrid en el programa de La Sexta La Roca.

“Ayuso al principio decía barbaridades como lo de que el atasco en Madrid era maravilloso, lo de las pizzas de los niños... Decía cosas como muy peculiares. Y era una persona que me daba la sensación incluso como que estaba mal medicada. Hacía cosas como así raras. Que no pasa nada, que yo también he estado mal medicado, ¿eh?”, aseguró.

“Pero no he presidido la Comunidad de Madrid”, matizó después y antes de asegurar que Ayuso se ha convertido en “un fenómeno político” y que “gusta muchísimo” y “hace la política de una forma totalmente distinta”.