El mensaje de Sara Carbonero tras recibir el alta: "Ahora toca ponerse fuerte"

“Ya en casa y todo en orden. Muchísimas gracias por todas las muestras de cariño que he recibido estos días. Me encantaría responder una por una pero me es imposible. Ahora toca ponerse fuerte y seguir. Gracias a todos de corazón”, ha escrito Carbonero.

La periodista, de 35 años, anunció que había sido operada de un tumor maligno hace solo seis días. Este es el parte médico que los facultativos hicieron público tras la intervención.

“Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada. Todo ha salido muy bien, afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente”, escribió en Instagram.