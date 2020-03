El mensaje de una trabajadora de Mercadona arrasa en Facebook: "Cada día lloro un ratito"

Por eso, llama a que la Policía esté más atenta a los comportamientos de los clientes dentro del supermercado,

“Señores, estamos abiertos para que hagan una compra grande y no salgan de sus casas en un tiempo hasta que se acabe. Así sí, pero nos perdéis el respeto a todos los que hacemos las cosas bien cuando vais a comprar un paquete de pipas, un bolsa de papas, una barra de pan, YO ME CAGO EN TODO YA!!!”, prosigue Laura, que admite que está cabreada y llama a todo el mundo a quedarse en sus “puñeteras casas” y a salir sólo para lo necesario.

“Pido disculpas por las palabrotas pero de verdad hoy ya no puedo mas. Cada día lloro un ratito para desahogarme porque a veces esta situación me supera, y ver gente tan irresponsable y tan egoísta que se cachondea de nosotros me enciende”, finaliza.

El escrito de Laura ha tenido un éxito notable en Facebook, donde en dos días acumula más de 45.000 ‘me gusta’, 25.000 comentarios y 51.000 copartidos.