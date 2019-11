El mensaje de WhatsApp que te ha llegado sobre las papeletas del domingo es mentira: esto es lo que debes saber

Es más que posible que en los últimos días hayas recibido un mensaje de WhatsApp en el que se afirma que las papeletas que están enviando algunos partidos a los buzones de los domicilios son erróneas y que, si las utilizas, tu voto no será contabilizado. Pero esa información es falsa. No debes hacer ni caso.

En el texto en cuestión se afirma que en esas papeletas viene la fecha de las elecciones equivocada porque en la parte superior figura “19 nov” en lugar de “10 nov”. “Si ponemos esa papeleta en el sobre es voto nulo (un voto nulo va al ganador)”, dice la cadena de WhatsApp, que asegura que a priori el ganador será Pedro Sánchez.

“Se aprovechan no sólo de despistados, sino también de gente que no sabe apenas leer”, dice el texto antes de asegurar: “No me hubiera imaginado un pucherazo semejante en nuestro país”.

Pues bien, nada de lo que dice ese mensaje es cierto. La web Maldita, especializada en desmentir bulos, ha hablado con Infoelectoral, el portal de información de los procesos electorales dependiente del Ministerio del Interior, que ha subrayado que “noviembre 19” se refiere al año 2019 y no al día de las elecciones.

Por tanto, dice el organismo, “no hay ningún error y este modelo responde perfectamente a los modelos de papeletas aprobados por la Junta Electoral Central y por las Juntas Electorales Provinciales en cada provincia. Son perfectamente correctos”.