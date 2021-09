El mensaje de Yolanda Díaz a sus compañeros de Gobierno sobre el Prat: "Cambiarán de opinión"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha visitado este jueves la Ricarda, la zona protegida del Prat de Llobregat (Barcelona) que se vería afectada por la eventual ampliación del aeropuerto del Prat.

Una ampliación que, según ha anunciado este mismo jueves la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se paralizará por la falta de consenso con la Generalitat de Cataluña y no se podrá retomar hasta, al menos, dentro de cinco años, por lo que no se completará durante esta legislatura.

Díaz, que se ha mostrado su “satisfacción” por el aplazamiento, ha visitado la zona acompañada del alcalde del Prat, Lluís Mijoler, y de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Tras ver la zona, la vicepresidenta se ha mostrado contundente:

“En cuanto recibí la invitación le dije a mi equipo que, desde luego, quería venir aquí. Conozco espacios naturales de este calibre pero este, créanme, es imprescindible tocarlo. No es lo mismo verlo desde Madrid, ni ver los planos, ni, incluso, estudiar lo que los científicos nos dicen. Creo que sería bueno, me consta que has remitido invitaciones a muchos cargos públicos y, desde luego, invitaría a muchos cargos públicos que vengan aquí. Porque, seguro, si lo tocan el espacio, es probable que cambien de opinión respecto de la actuación que se pretende hacer”.