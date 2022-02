El mensaje premonitorio de Martínez-Almeida y la crisis del PP, entre cuchillos y fogones

“Adoro la tortilla y la mejor es la de mi madre; me gustan con cebolla y sin cebolla pero elijo con que así era la que hacía mi madre”, ha comentado.

El programa ha dejado otros ‘momentazos’ como cuando ha recordado el balonazo que le pegó a un niño cuando tiró un penalty. “Llamé a los padres para recibir a los padres y al niño y le regalé un balón. Claro el niño no se me quería acercar cuando me vio con un balón”, ha comentado.