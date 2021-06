El mensaje que le manda a su amigo justo antes de que empiece la EvAU ya es historia de Twitter

Los de la primera semana de junio son días de mucho estrés, de mucho estudio y de mucho sacrificio para millones de alumnos que se enfrentan, tras un duro 2º de Bachiller, a la temida EvAU, la antigua PAU y la antigua Selectividad.

El problema de ir tan al límite y de hacer tantos exámenes es que un pequeño despiste puede mandarlo todo al traste. Eso es lo que le ha ocurrido a un alumno que no se enteró muy bien de dónde iba a tener lugar en el examen.

Un usuario de Twitter ha compartido una conversación de WhatsApp entre dos amigos que está teniendo mucho éxito en la red social del pájaro azul.

″¿Dónde estáis? Por favor, dónde coño es el examen, quedan siete minutos y no hay nadie en clase”, dice antes de llamarle por teléfono. “Cógemelo, joder, ¿dónde estáis? no hay casi nadie en el insti”, insiste después.

Y claro, la realidad era que el examen no era en la clase, era en la Facultad de la Complutense. “Bro, pero dónde estás, no es en clase, es en la Facultad de la Complutense. Lo han dicho mil veces. No puedo cogerte, empieza el examen, lo siento tío”, le responde el amigo.

“Por favor pasa ubicación. Pff no puede ser”, dice ya desesperado. Una conversación de Whatsapp que tiene más de 36.000 me gusta en pocas horas y más de 3.000 compartidos.