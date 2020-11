El mensaje que un cliente ha dejado en un bar de Bilbao te hará recuperar la fe en el ser humano

La hostelería atraviesa uno de los momentos más críticos que se recuerdan: los toques de queda, las restricciones a la movilidad e incluso el cierre de bares y restaurantes para frenar la pandemia está hiriendo, a veces de muerte, a muchos de estos negocios.

Algunas comunidades autónomas ya se han visto obligadas a decretar el cierre a tiempo completo de estos locales. Entre ellas está el País Vasco, donde la hostelería ha bajado la persiana para todo el mes de noviembre.

Una decisión que este fin de semana llevó a miles de hosteleros a manifestarse en las tres capitales vascas con un lema común: “No podemos más”. El sector estima que necesita unos 187 millones de euros para superar los sucesivos cierres y restricciones impuestas para luchar contra la pandemia.

En medio de esta panorama tan oscuro, hay gestos que iluminan la existencia. Como ejemplo, el que ha tenido un cliente con los dueños del bar La Viña de San Francisco de Bilbao.

La cuenta de Twitter de la plataforma oficial para promoción de la actividad comercial y turística de la capital ha compartido la nota que esa persona dejó en el bar y en la que se puede leer: “No puedo evitar que os obliguen a cerrar. Yo sí podré trabajar este mes. Así que he sacado la cuenta de lo que consumiría aquí en noviembre si estuviera abierto. Ya sé que esto no resuelve vuestra situación... Me hubiera gustado poder hacer esto el viernes 6, pero no podía pasar. Un abrazo muy fuerte”.