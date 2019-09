El mensaje surrealista que han encontrado en el párking de una comunidad de vecinos

Vivir en comunidad no es fácil. Hay que tener en cuenta un montón de detalles: no mearse en la ropa de los vecinos, no echar la basura en su balcón, no cagar en las zonas comunes... Con tantas cosas de las que estar pendiente, es normal que alguno, alguna vez, tenga un desliz.

Es lo que le ha ocurrido seguramente al vecino que protagoniza uno de los carteles más surrealistas que se recuerdan en una comunidad. El mensaje comienza con un “Por favor, si tienes necesidades fisiológicas...”; con eso basta para hacerse una idea de los derroteros de la historia.