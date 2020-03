Luis Campos, un cirujano español que trabaja en Milán, se ha convertido en tendencia en las redes sociales en las últimas horas gracias a un vídeo de YouTube en el que cuenta cómo está la situación en Italia con el coronavirus y extrae algunas lecciones para España.

Campos asegura que en aquel país empezó todo hace 18 días y lamenta que en España esté pasando ahora lo mismo. “Al principio fue todo un tema político, todos se echaban la culpa de todo. Y se fijaron poco en el problema médico. Ahora, por fin, todo se está concentrando”, relata.

El médico explica que no pueden salir, que el comercio está cerrando y que hay que aceptarlo. “Se nos dijo que era sólo una gripe que se pasaba como si nada. Y es verdad. El 80% lo pasa como una gripe y no pasa nada. Estás en casa y no pasa nada”, continúa.

El problema, subraya Campos, es que se contagia mucho y, a diferencia de la gripe, viene todo de golpe, por lo que los hospitales se están saturando porque hay mucha gente ingresada y en UCI. En Lombardia, pone por ejemplo, el sistema de salud está colapsado pese a ser uno de los más fuertes del país.

“No dan abasto los médicos ni las enfermeras, no hay más respiradores”, alerta antes de asegurar que el verdadero problema de la situación es que, si alguien sale a la calle y tiene un accidente, los “hospitales están colapsados” y no hay médicos.