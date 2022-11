El mercadillo navideño de esta ciudad española se cuela entre los mejores de Europa

SOPA Images via Getty Images

Con motivo de la Navidad y el alumbrado propio de esta época, las ciudades se convierten en todo un reclamo turístico para atraer nuevos visitantes. Para recomendar los mejores destinos, la publicación European Best Destinations ha elaborado un ranking en el que recogen los mejores mercadillos navideños de Europa, en el que solo se ha colado una ciudad española. No, no se trata de Vigo como ciudad de la Navidad ni tampoco de los clásicos puestos de la Plaza Mayor de Madrid, sino del de Málaga.