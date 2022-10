El Mercado de Las Ventas: la vida frente a la crisis

Tenía que renovar mi carnet de identidad y me cité, un sábado por la mañana en la Comisaría de Ciudad -Lineal. Tras renovar el DNI crucé la calle y me topé con el Mercado de las Ventas.

″¿Qué pasa con la inflación”, le pregunto. “Pasa que aunque no perdemos clientes, perdemos facturación. Ganamos mucho menos y somos cinco de familia. No solo ganamos menos, también nuestros clientes de toda la vida, del barrio, lo están pasando mal, y hacemos la vista gorda con el peso, porque sabemos de su situación. No se trata de hacerles sentir mal, pero donde antes compraban 10, ahora piden la mitad, y yo sé que la mitad en esa casa no da”.