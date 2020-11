El mercenario

El Sr. Redondo, hasta el presente, siempre cobró de nuestro principal adversario, el PP. El Sr. Redondo se vende al mejor postor; significa que carece de convicciones con las que construir una España mejor. Sin convicciones ni se debe ni se puede aconsejar a un presidente del Gobierno.

Suele fallar. La última metedura de pata no se comete ni en el parvulario de la educación política. El PP, costumbre, se equivocó a sabiendas –ya lo ha remediado cuadrándose ante Bruselas–, cuando no quiso negociar los nombramientos del CGPJ. Alegaba que no se sentaría en la misma mesa que UP. El campo de fútbol embarrado y la falta de perspectiva democrática del PP se demostró una vez más. Aunque no me guste el Sr. Iglesias, el partido que dirige está conjuntado con el nuestro en el Gobierno. El PP, con la negativa, abjuró de una de las esencias de la democracia multipartidista: no gobierna por necesidad el que más votos saque, gobierna la coalición mayoritaria.

Entonces salta a la cancha el Sr. Iglesias, y forzando a mi secretario general, le insta a tramitar una ley por la que el Gobierno, sin negociación con el partido de la oposición, puede elegir a los componentes del CGPJ. Por enésima vez el Sr. Iglesias da fe de ser un reaccionario de izquierdas, que por el bien de la izquierda española debería recluirse en alguna isla bonita. Creo que la de Elba está libre. Mi secretario general podría decidir llamarle al orden y ponerle en su sitio, el del socio de Gobierno minoritario.