El miedo de Pedro Sánchez al sofá

“Un esfuerzo extraordinario de movilización, que la abstención no nos robe el futuro”. Esto ha verbalizado el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha lanzado una campaña con este objetivo. “Haz que pase” , es el lema (que los rivales políticos han tomado al pie de la letra en sus memes).

Pero hay unas cosas que empieza a preocupar en el socialismo, que ese viento que sopla a su favor haga que muchos electores den por ganados los comicios y se queden en su sofá. El fantasma que salió a pasear en el sur el pasado 2 de diciembre, cuando no fueron a las urnas 400.000 votantes del PSOE.

Una campaña en la que ya se han presentado 110 medidas del programa y en la que se mantiene un tono conservador -en el sentido de que no hay grandes riesgos-. Además, los socialistas ven con satisfacción como las meteduras de pata están llegando desde otros partidos, especialmente el Partido Popular. Entiende que ganan votos con las declaraciones de Adolfo Suárez Illana sobre el aborto o Daniel Lacalle sobre las pensiones.

Pero tampoco descartan llegar a acuerdos con Ciudadanos una vez se cierren las urnas. Los dirigentes del PSOE siempre recuerdan que son los naranjas los que se dedican a cacarear que no pactarán con ellos y esperan que les quiten “el cordón sanitario”. El lema hoy estaba impreso en un color naranja sobre rojo, ¿un guiño? ¿Simples comentarios en la sala? Y un comentario cazado a una persona de confianza de Sánchez : “ A Rivera se le está poniendo cara de perdedor”.

En el PSOE piensan en la noche electoral… y mucho en la aritmética que salga del 28-A. Y una de las preocupaciones es el estado de Unidos Podemos -que actualmente les apoyan parlamentariamente-. Se ha visto con intranquilidad durante las últimas semanas la estimación de votos de los morados -al nivel de Vox-. Pero según fuentes socialistas, creen que los de Pablo Iglesias se han estabilizado en los sondeos y ya no van a bajar. Lo que se espera en el PSOE es que de hecho suban algunos puntos a lo largo de estas semanas. “No interesa una mayoría de izquierdas en el Parlamento”, indican las fuentes, que agregan: “Esperemos que muevan a su electorado”. Por ejemplo, en Andalucía perdieron 200.000 votantes en las últimas elecciones.

El PSOE no ha desvelado esta semana ninguna nueva media, pero Sánchez ha vuelto a vender en el acto del Wizink Center sobre la campaña que piensa blindar en la Constitución el Pacto de Toledo: “Las pensiones no se tienen que tocar, sino revalorizar”. Esta es una guerra brutal que se mantiene con el PP de Pablo Casado. El dato: 8,81 millones de votantes son pensionistas (nada más y nada menos que el 23,8% del electorado). Y, según el último CIS, se decantarán principalmente por socialistas (28,7%) y populares (22,6%) aquellos con más de 65 años.

Sánchez se lo ha pedido directamente a los españoles este martes: “Hagamos que ocurra, hagamos que pase, haz que pase”.

Pd: Por cierto, una frase sobre la que su ministra de Educación y portavoz, Isabel Celaá, ha dicho que “es preciosa, es de Titanic”. En referencia a la mítica escena de Leonardo Di Caprio y Kate Winslet: To make it count. En Ferraz esperan no acabar como ese barco.