El miedo manda

De momento, Sánchez sigue al alza, a pesar de la falta de implicación del socialismo andaluz en esta campaña. Por no haber no hay ni carteles que colgar en las farolas de los pueblos de Andalucía, se queja el sanchismo. El caso es que, con la ayuda o no de Susana Díaz, el candidato del PSOE sigue en cabeza mientras la triple derecha está lejos de sumar mayoría absoluta. Se mantiene, no obstante, la incertidumbre porque hasta el 28-A todo es posible.

Nadie se fía de qué lado puede caer el voto de los indecisos. Y que los presos independentistas hayan salido a ofrecer apoyo a Sánchez si no niega un referéndum para Cataluña no ha ayudado precisamente a la estrategia de los socialistas, que habían convertido la crisis territorial en tema tabú de una campaña diseñada contra los “tres temores”, en alusión a la suma de PP, Ciudadanos y VOX.