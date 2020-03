El miedo no se puede aceptar, hay que aprender a resolverlo

Si sigue los consejos psicológicos que se están difundiendo para afrontar la crisis por el coronavirus y no lo consigue, no se extrañe: no es el único.

Psicólogo clínico, Centro de Psicología e Introspección. Psicoterapeuta, Centro de Psicología e Introspección.