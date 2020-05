El miedo nuestro de cada día

Me despierto temprano. He tenido pesadillas. Lo sé porque el miedo se ha quedado aquí conmigo. El corazón agitado. Siento como si todavía estuviera cayéndome a un abismo. Ese es un sueño recurrente desde que empezó la cuarentena. Que me caigo. Me levanto de la cama. No sé cuándo estoy. Ahora todos los días se parecen tanto. Dará igual que sea martes, jueves o domingo. Salgo de la habitación cargando todo el peso de un lunes por la mañana. Preparado para enfrentarme a lo peor. Enciendo la televisión. Siguen las malas noticias. Y no solo en España, donde la situación ha mejorado mucho, sino también en Perú. Ahora vivo entre ambos países. Me preocupa el aquí y el allá y viceversa. Me da ansiedad no saber cuándo recuperaremos la vida en Madrid. Me da ansiedad que mi familia esté tan lejos y que no pueda hacer nada para cuidarlos. Me preparo el café con ideas negativas en la cabeza. ¿Qué pasaría si alguien que quiero se enfermara? ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que decidieran avisarme? Seguro recibiría una llamada de la persona más calmada. Quizás mi hermana o mi hermano. Esa voz al otro lado del móvil trataría de contarme la versión para niños de la historia, para no asustarme. Con una cucharilla le doy dos vueltas al café. Trato de calmar mi cabeza. No quiero seguir por el camino del miedo porque sé que me llevará a un lugar muy oscuro. No quiero ponerme en un escenario peor, uno en el que no pueda despedirme de las personas que más quiero. Necesito tomarme ese café y sacudirme las ideas negativas. Escapar de mis pesadillas de una vez. No caer en el abismo.

K se despierta y sale de la habitación. Quizás ella nunca sepa todo el bien que me hace simplemente verla ahí, tirándose al sofá con su pijama rosado, el pelo revuelto, la cara contenta. Debería decírselo más seguido. Debería decírselo más seguido a todas las personas que me hacen sentir menos solo. A mis amigos del colegio, por ejemplo. Últimamente discuto muy seguido con ellos por WhatsApp. Peleamos por cualquier tontería y luego nos perdonamos con audios y memes. Y al día siguiente otra vez lo mismo. Sabemos que el culpable de todo es el estrés de estar encerrados. De no saber qué pasará. Varios de ellos tienen hijos. No puedo imaginar la preocupación de un padre. Cuando nacieron mis sobrinos, no podía dormir por el temor de que les pasara algo. Que se cayeran de la cuna o se arrojaran por una ventana. Es lo más cerca que he estado de ser padre.