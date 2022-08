El ministro Escrivá responde (pero de qué manera) a este tuit de José Carlos Díez

“Yo pensaba que esto era evidente entre los profesionales del análisis económico”, remató. Ante lo que Díez replicó: “A tus antiguos compañeros de BBVA les salen -25.000 y no tienen ningún interés político en retorcer los modelos para que digan lo que te interesa. Es más fácil creer en la santísima Trinidad que en tus análisis desde hace muchas décadas. Trilero”.

Pero la cosa no ha acabado ahí, ya que Escrivá ha respondido a su vez: “Ni insultando ni denigrando gratuitamente a los funcionarios que realizan el ajuste de las estadísticas de la Seguridad Social se puede esconder un desconocimiento tan gran de una técnica estándar de análisis económico. Y cuando se juntan la soberbia y la ignorancia...”

“Yo he puesto un tuit educado mostrando dudas, algo lógico en una democracia. Tú cobras de mis impuestos y me has llamado ignorante y ahora soberbio. Acepto tus disculpas democráticas de un servidor público”, ha contestado Díez.