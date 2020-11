El ministro Marlaska eleva el tono y habla así de la polémica frase de Fernando Simón

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Fernando Grande Marlaska en un pleno en el Congreso de los Diputados.

Fernando Simón no gana para disgustos. El director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias no está viviendo una de sus mejores semanas. El epidemiólogo ha recibido una fuerte reprimenda por parte de algunos políticos del Gobierno por sus palabras sobre las enfermeras en una entrevista con los hermanos Pou.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha instado al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, a pedir disculpas por sus comentarios “machistas” sobre las enfermeras, que ha calificado como “graves ramalazos”.

“Estos comentarios lo que manifiestan es que si el doctor Simón, al que le doy una determinada sensibilidad porque lo conozco, dice eso, todavía queda un camino por transitar en este país”, ha subrayado Marlaska en declaraciones a los medios de comunicación a su salida del Pleno del Senado.

Simón hizo unas polémicas declaraciones sobre las enfermeras durante una charla con los hermanos Pou. “Fernando, no nos ha quedado muy claro si te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas”, aseguraba uno de los escaladores, a lo que Simón contestó que no les preguntaba si eran infecciosas o no, “eso se veía unos días después”.

Pero Marlaska no ha sido el único miembro del Gobierno en afear las polémicas palabras de Fernando Simón. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha cargado este martes contra los comentarios “inapropiados” y “absolutamente desafortunados” del experto.

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Calvo ha instado a Simón a ofrecer una “disculpa” y a explicar que sus palabras no pueden “formar parte de ningún mensaje razonable.

Unas disculpas que han llegado este martes en rueda de prensa. El epidemiólogo ha pedido perdón por su desafortunada frase.

“Ante una broma muy tonta no fui capaz de responder correctamente y di una respuesta muy incorrecta que a mucha gente le pudo molestar y pido mil disculpas a las personas o colectivos a los que le pudiera molestar las palabras que di en respuesta a esa broma”, ha señalado Simón en su comparecencia semanal para dar los datos de la incidencia del virus en España.