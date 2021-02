El minuto de esta enfermera que ya ha impactado a más de un millón de personas

El testimonio que Raquel Romo, una enfermera de Urgencias del Hospital de Málaga, dio en Canal Sur no ha dejado de circular en Twitter desde el pasado viernes.

La sanitaria, desesperada ante la situación provocada por el coronavirus, busca concienciar a la población de la importancia de mantener las medidas de seguridad para evitar oleadas como la de enero.

Romo pide a los negacionistas de la pandemia que acudan a un hospital a ver su situación: “Esto es grave cuando a ti te toca. Cuando no te toca, no existe. A mí me gustaría que las personas que dicen eso vinieran ahí dentro donde estoy yo y vieran que se mueren padres, madres, hermanos. Mucha gente que no ve a su familia y se muere sola”.

La enfermera, que confiesa estar cansada, asegura que no ve el fin a la pandemia a corto plazo. “No creo que lo vaya a tener todavía ni en mucho tiempo”, insiste.